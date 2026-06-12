Guerra en Ucrania ya ha durado más que la Primera Guerra Mundial

La invasión militar rusa a territorio ucraniano completó 1.569 días, superando los 1.567 días que duró la Primera Guerra Mundial. (Foto: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images) / Libkos

Esta semana la guerra en Ucrania superó la duración de la Primera Guerra Mundial. Los combates iniciados el 24 de febrero por cuenta de la invasión militar rusa, ya suman 1.569 días, superando los 1.567 que duró la “la guerra para acabar con todas las guerras”, como también es conocida la Primera Guerra Mundial.

Si se considera que el conflicto inició desde que Moscú atacó la península de Crimea en 2014, lo que resultó en su anexión, entonces la guerra llevaría más de 4.444 días, poco más del doble de lo que duró la Segunda Guerra Mundial (2.193 días).

Combates entre soldados rusos y ucranianos en medio de la guerra. (Foto: Wojciech Grzedzinski/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Ampliar Combates entre soldados rusos y ucranianos en medio de la guerra. (Foto: Wojciech Grzedzinski/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Las cifras clave de la guerra

Luego de más de cuatro años de guerra, los combates han dejado una serie de cifras clave que se prevé que sigan aumentando porque no existen señales de que el conflicto se vaya a detener pronto.

Por lo menos 1.8 millones de soldados han muerto en esta guerra. Según información compilada por el Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1.2 millones serían rusos y el resto, 600.000, ucranianos.

en esta guerra. Según información compilada por el Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1.2 millones serían y el resto, 600.000, 14.999 civiles han muerto y 40.600 han resultado heridos según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU sobre muertes de civiles en Ucrania.

según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU sobre muertes de civiles en Ucrania. El 19,4% del territorio ucraniano estaría ocupado por Rusia, según el Institute for the Study of War.

estaría ocupado por Rusia, según el Institute for the Study of War. Desde el inicio de la guerra, la ayuda militar extranjera para Ucrania ha caído un 13% , según el Instituto Kiel de Alemania.

, según el Instituto Kiel de Alemania. 5,9 millones de civiles ucranianos han salido de su país, según Naciones Unidas.

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Daños causados por un bombardeo ruso en Kiev, capital de Ucrania. (Foto: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images) / Global Images Ukraine Ampliar Daños causados por un bombardeo ruso en Kiev, capital de Ucrania. (Foto: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images) / Global Images Ukraine Cerrar

Colombianos en la guerra

A lo largo de la guerra, uno de los principales actores han sido los militares veteranos colombianos que han llegado a suelo ruso o ucraniano para combatir a favor de alguno de los dos países. La mayoría de ellos ha fallecido, otros han resultado detenidos y muchos denuncian malos tratos.

Tras cuatro años, sangre colombiana se sigue derramando en medio de estos combates. Este 12 de junio, soldados y civiles ucranianos honraron a un veterano del Ejército colombiano que participó en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa durante tres años y que cayó en el frente, específicamente en la región sureña de Zaporiyia.

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Docenas de compañeros de filas, así como amigos y vecinos, acudieron al funeral de Jhan Sebastián ‘Onyx’ Restrepo Mazo, de 32 años y nativo de la ciudad costera de Santa Marta, que servía en el 413.º Regimiento de Sistemas No Tripulados ‘Raid’, en Leópolis (oeste), donde había pedido ser enterrado.

Homenaje en Leópolis

Su familia, incluidas su madre y su hermana, llegaron a Ucrania para despedirse de Sebastián, como era conocido, en la Iglesia de la guarnición de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, de donde su cuerpo fue trasladado al cementerio militar de Leópolis.

“Es un gran honor dar las gracias a su familia. Estamos inmensamente agradecidos al héroe que apoyó nuestra lucha por la independencia”, dijo a EFE el alcalde Andrí Sadovi. “Estamos agradecidos a todos los colombianos que comprenden el valor de la libertad, igual que los ucranianos”, añadió.

“Hoy el dolor es inmenso. Pero también lo es la tranquilidad de saber que fue feliz”, dijo su madre durante la ceremonia, después de que sonaran varias canciones en memoria del soldado.

La decisión de ‘Onyx’ de venir a Ucrania, explicó, “nació en su corazón, por sus convicciones y por los ideales en los que creía profundamente”.

Combates entre soldados rusos y ucranianos en medio de la guerra. (Foto: Dmytro Larin /Global Images Ukraine via Getty Images) / Global Images Ukraine Ampliar Combates entre soldados rusos y ucranianos en medio de la guerra. (Foto: Dmytro Larin /Global Images Ukraine via Getty Images) / Global Images Ukraine Cerrar

“Aunque desde Colombia intentamos muchas veces que regresara, con el tiempo comprendimos que su lugar estaba aquí, donde encontró un propósito, una familia y una causa por la que estaba dispuesto a darlo todo”, subrayó su madre.

Un colombo-ucraniano

‘Onyx’ era un idealista, dijo a EFE su comandante, Dmitró ‘Dom’, que luchó a su lado primero en la Tercera Legión Internacional de Ucrania y después en el 413.º Regimiento de Sistemas No Tripulados ‘Raid’.

“Creía que el bien iba a triunfar sobre el mal. Para él era importante que somos víctimas de una agresión y defendemos nuestros hogares y familias”, subrayó.

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“Como soldado profesional es mi trabajo ayudar a los jóvenes ucranianos normales”, solía decir (según el oficial) ‘Onyx’, veterano de la Infantería de Marina de Colombia, que en Ucrania pasó de participar en asaltos de infantería a operar drones pesados para ataques y transporte de suministros.

Combates entre soldados rusos y ucranianos en medio de la guerra. (Foto: Paula Bronstein/Getty Images) / Paula Bronstein Ampliar Combates entre soldados rusos y ucranianos en medio de la guerra. (Foto: Paula Bronstein/Getty Images) / Paula Bronstein Cerrar

El colombiano hizo muchos amigos entre los ucranianos, exploró el país y tenía intención de quedarse, dijo a EFE su amigo y compañero de filas Oleksandr Majach.

“Se enamoró de Ucrania precisamente por la gente que era amable y sincera con él”, subrayó Majach.

Miles de soldados latinoamericanos, y colombianos en particular, están combatiendo en las filas del Ejército ucraniano.

Aunque algunos se han visto atraídos por los salarios y por la oportunidad de ganar experiencia profesional, muchos subrayan que la lucha de Ucrania es justa y desarrollan fuertes vínculos con la población local y con los soldados ucranianos.