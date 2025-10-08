Embajada rusa pide a colombianos que dejen de operar como mercenarios en Ucrania

La Embajada de Rusia en Colombia se pronunció tras la denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro sobre el presunto mal trato que reciben los soldados del país que hacen parte de las filas militares ucranianas.

A través de su cuenta en la red social X, Petro aseguró que “los ucranianos tratan a los colombianos como raza inferior". En adición, pidió “a los colombianos mercenarios, que los están manejando como carne de cañón, llevados por empresas guiadas desde Miami, que regresen de inmediato al país”.

Este miércoles, 8 de octubre, la Embajada rusa se “solidarizó” con el mensaje de Petro y advirtió que integrar las filas ucranianas sólo conduce a dos caminos: la muerte o la cárcel, dado que Rusia cataloga como un delito el ser mercenario.

#MUNDO | Tras la denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro acerca del trato que reciben los colombianos entre las filas militares de Ucrania, la embajada rusa en el Bogotá pidió a los exsoldados del país que dejen de operar como mercenarios en Ucrania, en tanto que advierten… pic.twitter.com/wR2UzuNlkm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 8, 2025

“Como lo subrayamos en repetidas ocasiones, los mercenarios extranjeros que luchan al lado de las fuerzas armadas de Ucrania eligen entre dos escenarios: uno de ellos es trágico, el otro es la cárcel”, afirmó la Embajada rusa.

Rusia pide a autoridades colombianas que tomen medidas para evitar el reclutamiento de soldados por parte de Ucrania

Por otro lado, la Embajada lamentó que “el número de los colombianos que creen en las falsas promesas de los reclutadores ucranianos siga siendo bastante alto” y pidió a las autoridades colombianas que tomen medidas para evitar esta situación.

“Esperamos que las autoridades de la República de Colombia tomen las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos de las propuestas de Kiev, que ponen en peligro el bienestar de la nación”, agregó la misión diplomática rusa.