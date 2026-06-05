Zelenski plantea a Putin una reunión “cara a cara” en una carta abierta dirigida a su homólogo ruso

Desde Rusia y Ucrania anunciaron que habrá nuevas discusiones en los próximos días sobre el plan de paz de 20 puntos y Kiev resaltó que se tomarán decisiones clave antes de 2026. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso el pasado jueves una reunión a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una carta abierta en la que también ofrece un “alto el fuego total” mientras se negocia el fin de la guerra.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. “Propongo una reunión”, escribió Zelenski en la inusual carta.

Kiev está “dispuesta a un alto el fuego total mientras duren las negociaciones”, añadió horas antes de que Putin pronuncie un discurso en un importante foro de inversión de San Petersburgo conocido como el “Davos ruso”.

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Zelenski plantea un encuentro con Putin que no debe realizarse ni en Moscú ni en Kiev, sino en un lugar central como Suiza o un país árabe.

El primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros, empezando por los civiles y por los niños secuestrados por Rusia.

Al final de la carta, Zelenski le dice a Putin que si no termina la guerra, él tendrá que luchar por su propia existencia, ya que la historia muestra que cuando Rusia se cansa, viene un cambio.

“Ucrania tiene sus recursos y podemos hacer que ese cansancio se produzca”, dijo.

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“Usted puede terminar luchando no por la existencia de Rusia, sino por su propia existencia”, agregó.

Zelenski empieza la carta diciendo que cuando Putin llegó al poder hace 26 años, muchos ucranianos lo vieron como algo positivo, pero que eso es algo del pasado.

“Hoy la mayoría de los ucranianos ve positivamente que nuestros drones de largo alcance le hagan una visita a su foro económico en San Petersburgo”, dice.

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Zelenski dice que la mitad del tiempo que Putin lleva en el poder la ha dedicado a hacer la guerra contra Ucrania, que fue su propia decisión y que no tiene razón alguna.

“Diga lo que diga usted sobre la geopolítica de la OTAN o sobre la lengua rusa, esta guerra es su decisión personal, una guerra sin razón verdadera”, asegura.

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