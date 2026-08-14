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14 ago 2026 Actualizado 15:15

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Internacional

Máxima autoridad constitucional de Francia rechaza prohibición de las redes sociales a menores de 15

El Consejo Constitucional de Francia rechazó este viernes la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, al considerar que esta medida constituye “una vulneración desproporcionada” de su libertad de expresión.

Máxima autoridad constitucional de Francia rechaza prohibición de las redes sociales a menores de 15. Foto: Getty Images

Máxima autoridad constitucional de Francia rechaza prohibición de las redes sociales a menores de 15. Foto: Getty Images / Xavier Lorenzo

Máxima autoridad constitucional de Francia rechaza prohibición de las redes sociales a menores de 15. Foto: Getty Images
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El Consejo Constitucional de Francia rechazó este viernes la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, al considerar que esta medida constituye “una vulneración desproporcionada” de su libertad de expresión.

La máxima autoridad constitucional del país estimó que el artículo 1 de la ley destinada a proteger a los menores de los riesgos a los que los expone el uso de las redes sociales “supone una vulneración que no es adecuada, necesaria ni proporcionada” a la libertad de expresión y de comunicación de los menores de 15 años.

El Consejo Constitucional se pronunció únicamente sobre el artículo 1, y no sobre la prohibición del celular en los centros de secundaria a partir del 1 de septiembre, una medida que también incluye esa ley.

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