EXCLUSIVO Integrantes de disidencias y ELN estarían viajando a Ucrania para capacitarse militarmente. Imagen de referencia, Disidencias. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Integrantes de disidencias de las Farc y del ELN estarían viajando a Ucrania para recibir entrenamiento militar en drones FPV, explosivos, minas, RPG, francotirador y artillería, con el propósito de regresar a Colombia y aplicar esos conocimientos contra la Fuerza Pública.

La denuncia fue hecha por un militar colombiano que lleva un año combatiendo en Ucrania contra Rusia y que aseguró haber servido durante 18 años en la Infantería de Marina en Colombia. Según su relato, la alerta surgió cuando le asignaron a un hombre que habría reconocido ser integrante de las Farc y que, según dijo, llegó a ese país para capacitarse como dronista.

“Yo tengo un año de estar acá en Ucrania. Yo demoré 18 años en la gloriosa Infantería de Marina en Colombia. Yo tengo un año de estar acá en Ucrania combatiendo en contra de Rusia. Y me mandaron un personal, y a sorpresa el muchacho sale siendo de las FARC. Y orgullosamente, lo dice él, orgullosamente de las FARC, de la Daniela Aldana, del frente Daniela Aldana, terrorista de las FARC, que él vino a entrenarse acá, a capacitarse como dronista, para irlo a replicar en contra de nuestra Fuerza Pública”, afirmó el militar colombiano.

El denunciante explicó que detectó el caso porque era líder de equipo y debía conocer el perfil de las personas con las que iba a trabajar en medio de la guerra. Según dijo, el hombre evitaba responder preguntas sobre su pasado, pero comenzó a generar sospechas por sus evasivas y por los comentarios que hizo durante una conversación política.

“Empecé a hablar de política con los muchachos. Cuando empezamos a hablar de política, él votó el chupo. Ah, paramilitares, asesinos, que no sé qué. Que por eso era que le ponía explosivo al Ejército allá”, relató.

De acuerdo con el testimonio, la discusión escaló hasta una confrontación física y tuvo que intervenir un comandante. Fue en ese momento, según el militar colombiano, cuando el hombre habría reconocido abiertamente su pertenencia a la guerrilla y habría explicado que buscaba entrenarse para llevar ese conocimiento a Colombia.

“Cuando ya nos exaltamos, que nos fuimos a los golpes, ya llegó el comandante. Y él dijo, no, sí, yo orgullosamente soy guerrillero. Lo que pasa es que estos acá se ponen a hablar que hay que bombardear a la guerrilla, que hay que acabar a esos grupos. Y eso me ofende porque yo soy guerrillero. Y yo le dije, ven acá, ¿y tú qué estás haciendo acá? Yo vine acá fue a entrenarme para replicar eso en contra del Ejército porque bastante explosivo que le puso al Ejército y a la Policía y los matábamos”, aseguró.

El militar dijo que reportó el caso ante mandos ucranianos y ante inteligencia de ese país. Según su versión, las autoridades ucranianas se comunicaron con Interpol en Colombia.

“Yo puse eso en conocimiento a los coroneles acá de Ucrania e inteligencia ucraniana y ellos estaban comunicándose con Interpol en Colombia”. El denunciante aseguró que este no sería un caso aislado. Según su relato, algo similar habría ocurrido con cinco presuntos integrantes del ELN que llegaron a Ucrania y fueron expulsados después de que otros colombianos alertaran a los mandos.

También afirmó que se han presentado casos de personas que dicen pertenecer a carteles mexicanos y que, según su versión, fueron sacadas de Ucrania y capturadas al regresar a México.

“Ya el otro día aquí pasó. Llegaron cinco elenos y los sacaron. Esos sí los expulsaron. Ellos creen que esto acá es mercenario. Que aquí puede venir el bandido, el ladrón, el violador. No. Esto aquí es un ejército. Usted firma contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania y está la inteligencia ucraniana.

Entonces, como llega gente de varios países, entonces ellos empiezan a soltar la lengua. Es que yo soy del cártel de México, porque llegaron unos también del cártel de México y los sacaron. Y los capturaron apenas que llegaron a México porque están mandando gente a capacitarse”, dijo.

El denunciante sostuvo que incluso combatientes de otros países le habrían advertido sobre las intenciones del señalado integrante de las Farc, relacionadas con adquirir experiencia en drones FPV para usarla posteriormente en Colombia.

El denunciante también aseguró que ha recibido reportes de otros colombianos en diferentes unidades sobre la llegada de presuntos integrantes de grupos armados ilegales a Ucrania.

Según el militar, algunos de esos hombres ya habrían regresado al país y otros habrían muerto en combate. En su versión, el interés de esas personas era “probar la guerra” para luego replicar los conocimientos en Colombia.

“Hay unos que ya han vuelto, como dos o tres que se han regresado. Entró un combo porque ellos querían probar la guerra acá para ir a replicar en Colombia. Bueno, no me alegro, pero quedaron toditos cinco en el campo de batalla. Ya la artillería los mató. Pero otros se fueron, como dos o tres se fueron de baja. Esos están por Colombia”, afirmó.

El militar dijo que en Ucrania se puede adquirir conocimiento en varias áreas de combate, no solo en drones. “Explosivos, minas, RPG, francotirador, artillería, de todo, de todo. Usted acá le dan todos los conocimientos porque usted viene y firma contrato y viene a militar. Y le dan todas las armas, de la más liviana a la más pesada”, señaló.

Según el militar, esos conocimientos podrían ser usados contra embarcaciones blindadas de la Armada, vehículos del Ejército, tanquetas y carros blindados. Aseguró que ese tipo de capacidades son las que en Ucrania han permitido frenar blindados rusos.

“¿Qué quieren hacer ellos? Destruir las nodrizas de la Armada que son blindadas, los carros del Ejército, los blindados, las tanquetas del Esmad, ¿y por qué no a los políticos, los carros blindados de los políticos, sin SPV de esos? Nosotros aquí frenamos a los rusos es por los SPV que destruyen esos tanques blindados como un cuchillo que le pasa a la mantequilla”, dijo.

“Sí, los drones. Los drones que está tirando la guerrilla. Hace tres, cuatro días hirieron cinco infantes profesionales y un suboficial de la Armada en el Chocó”, afirmó.

Frente a esta denuncia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades aplicarán todas sus capacidades para investigar y actuar ante la posibilidad de que criminales colombianos estén buscando entrenamiento militar en el exterior.

“Los criminales intentarán buscar dónde se capacitan mejor para asesinar a colombianos y detrás de esta denuncia aplicaremos todas las capacidades para investigar y para actuar”, afirmó el ministro Sánchez