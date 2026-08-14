OTAN derriba dron sobre Letonia en medio de ataque ucraniano contra puerto ruso en Báltico

Un caza italiano derribó este viernes un dron sobre Letonia que había sido desviado por Rusia y que se sospecha pertenecía a Ucrania, que efectuó un ataque masivo con más de medio centenar de vehículos aéreos no tripulados contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores de Rusia.

La alerta se activó sobre las 04.00 hora local (01.00 GMT) en Letonia, tras lo cual se ordenó el despegue de emergencia de dos aviones Eurofighter italianos, uno de los cuales derribó el dron, indicó a EFE la portavoz de la OTAN, Allison Hart.

También despegaron dos aviones de combate F-16 turcos.

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Uno de los cazas italianos, destinados a la Misión de Policía Aérea del Báltico de la Alianza Atlántica, derribó el dron en la región de Balvi, en el noreste de Letonia, donde varias docenas de agentes de la Guardia Nacional buscan actualmente los fragmentos caídos para identificar el origen del aparato.

El dron fue desviado por medidas de guerra electromagnética de Rusia, según las Fuerzas Armadas letonas.

El ministro letón de Defensa, Raivis Melnis, dijo al medio público LSM que se tomó la decisión de derribar el dron para que no pusiera en peligro a la población.

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El primer ministro letón, Andris Kulbergs, dio las gracias a las Fuerzas Armadas del país y a los aliados de la OTAN por su acción profesional y operativa al destruir el dron, pero rehusó especular sobre su procedencia.

Un posible dron ucraniano

El dron fue avistado por los tres países bálticos, que han sufrido varios accidentes con drones e incursiones en su espacio aéreo en los últimos meses, especialmente desde que Ucrania ataca con vehículos aéreos no tripulados la retaguardia rusa lejos del frente.

El jefe del Centro de Gestión de Crisis de Lituania, Vilmantas Vitkauskas, señaló este viernes que el dron era probablemente ucraniano.

“El dron, posiblemente ucraniano, se vio afectado por la guerra electrónica rusa, se desvió de su trayectoria y entró en el espacio de la OTAN, concretamente en territorio letón, presumiblemente procedente de Bielorrusia”, señaló, según recoge la radiotelevisión pública LRT.

En torno a la misma hora que los cazas de la OTAN despegaban desde la base aérea de Šiauliai, una importante instalación militar de la Fuerza Aérea de Lituania y una de las bases aéreas de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, las Fuerzas de Defensa de Finlandia, más al norte, introdujeron una zona de restricción temporal aérea y marítima.

El ataque ucraniano contra el puerto ruso

El incidente coincide con un ataque masivo de Ucrania contra el puerto ruso de Ust-Luga.

El gobernador local, Alexandr Drozdenko, indicó en Telegram que en la región de Leningrado fueron derribados 54 drones y que se había desatado un incendio en el puerto de Ust-Luga.

Ucrania confirmó pasado el mediodía el ataque nocturno de sus fuerzas contra el complejo gasístico “NOVATEK-Ust-Luga” de la empresa rusa Novatek, y aseguró que dos unidades de procesamiento de gas resultaron afectadas.

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Los productos del complejo se utilizan en las actividades económico-militares de Rusia y contribuyen al abastecimiento de las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas, indicó el Estado Mayor.

Las fuerzas ucranianas lleva tiempo atacando puertos, refinerías y plantas gasísticas y petroquímicas rusas lejos del frente para tratar de mermar la maquinaria bélica que financia la guerra del Kremlin en Ucrania.

También efectúa una campaña de ataques contra el gigante del comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, al que acusa de almacenar suministros militares y componentes para drones.

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En respuesta, Rusia lleva a cabo ataques con vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos, difíciles de interceptar para Ucrania, contra Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

En medio de este contexto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este viernes que su país ha pedido explicaciones a EE.UU. sobre la supuesta entrega a Ucrania de datos de inteligencia que le permiten atacar objetivos civiles en la retaguardia rusa.

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