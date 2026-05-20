Crecen los casos de tolimenses reclutados bajo engaños para la guerra entre Rusia y Ucrania

Tolima

Cada vez son más los casos de jóvenes del Tolima que son llevados bajo engaños para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, indicó que se tienen reportes de por lo menos seis casos conocidos en lo corrido del presente año.

Según el funcionario, se tienen reportes de hombres oriundos de Ibagué, Chaparral y Rovira, que habrían sido llevados hasta Rusia con promesas de altos salarios, las cuales finalmente serían falsas.

“Ellos están siendo reclutados por una red internacional de trata de personas. Son utilizados para la guerra, los envían a la primera línea de combate y prácticamente son sacrificados o inmolados por el ejército ruso”, explicó.

Además, trascendió que algunos de los seis jóvenes reportados hasta ahora han fallecido y otros se encuentran desaparecidos, por lo cual se ha solicitado el apoyo de la Cancillería para iniciar las labores de búsqueda o repatriación de los cuerpos.

“Se han ido del Tolima buscando mejores oportunidades, pero todo corresponde a esa red de trata internacional que está captando jóvenes y reclutándolos para la guerra, a través de engaños con ofertas laborales cuantiosas que son totalmente falsas. Incluso, Rusia tiene un bloqueo económico, entonces cualquier remesa de ese país hacia Colombia no va a poder llegar”, aseguró.

Hasta ahora se han conocido los casos de Joan Sebastián Arango, joven ibaguereño de 28 años muerto en combates en Rusia, cuyo cuerpo aún no ha sido repatriado; y el de Fernando Ávila Cifuente, exmilitar del cual se desconoce su paradero.