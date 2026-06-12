Fue liberado el ingeniero Nadin Ortiz, luego de 50 días de estar en cautiverio. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

Norte de Santander

Después de 50 días de permanecer en cautiverio, fue dejado en libertad el ingeniero civil Nadin Ortiz, oriundo del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

“Desde la Administración Municipal recibimos con alegría la liberación de Nadin Ortiz, una noticia que llena de esperanza a su familia, amigos y a toda la comunidad ocañera”, informó la alcaldía de Ocaña.

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Nadin había sido secuestrado el pasado 22 de abril del 2026, en el sector conocido como Acolsure, en el municipio de Ocaña, a pocos metros del batallón Santander.

Es ingeniero civil y contratista de la Gobernación de Norte de Santander.

Su hermano continua en cautiverio

Sin embargo, la alegría no fue completa para la familia Ortiz, teniendo en cuenta que Jhon, hermano de Nadin y quien fue secuestrado el mismo día, continúa en cautiverio.

“Elevamos una voz de solidaridad por su hermano Jhon Ortiz y todas las personas que aún permanecen privadas de su libertad, esperando regresar al lado de sus seres queridos”, expresó la administración municipal.

Jhon Ortiz hace parte de la reserva de la Fuerza Aérea Colombiana.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

El secuestro de los hermanos Ortiz en Ocaña provocó repudio e indignación entre los habitantes de ese municipio, luego de que se conociera un video de cámaras de seguridad, donde se ve el momento exacto del plagio.

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Los hermanos Ortiz iban saliendo de un establecimiento, estaban en una camioneta, cuando de repente se le atraviesan dos hombres en una motocicleta, quienes fingieron tener problemas mecánicos. Al parar la camioneta, ambos hombres se van hacia ella y con arma en manos los intimida, se suben al automotor y emprenden la huida con rumbo desconocido.