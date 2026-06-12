Vuelos Chárter desde Cúcuta a Cartagena y San Andrés
El primer despegue será en el mes de enero
Cúcuta
Una alianza entre el operador turístico Aventours y JetSmart pone a soñar a los habitantes del oriente del país con el disfrute de destinos como Cartagena y San Andrés.
La responsabilidad de esa conexión será posible a través de vuelos Charter programados con la aerolínea que aumenta su posicionamiento en la zona de frontera, con capacidad para 180 personas.
Andrés Hernández gerente de Aventour dijo a Caracol Radio que “le apostamos a creer en la región, a promover esta experiencia con buenos precios para la temporada alta”.
“Esperamos que la iniciativa tenga acogida, que se puedan empezar a mover las reservas desde nuestras redes sociales, y allí tenemos toda la disposición para ofrecer nuestros paquetes turísticos” dijo el empresario.
Y agregó “vamos a salir el 3 y 7 de enero con paquetes de cuatro noche y cinco días, esto es una prueba piloto y esperamos que esto tenga gran acogida”.
Explicó que esto puede empezar a tomarse a cuotas y así poder lograr el disfrute de estos destinos como se ha planeado.
Tanto la aerolínea como el operador turístico se mostraron optimistas de poder lograr el posicionamiento de esta estrategia que se promueve en el oriente del país.