Dos hermanos fueron secuestrados en Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander

Repudio e indignación ha causado en el municipio de Ocaña el secuestro de los hermanos Nadim y Jhon Ortiz quienes fueron plagiados cuando salían de un establecimiento cerca al batallón Santander de ese municipio.

El doble plagio ha generado revuelo en la comunidad, al quedar registrado en videos el proceder de los secuestradores a tan solo un kilómetro del batallón Santander, quienes se los llevaron con rumbo desconocido.

Nadim Ortiz es ingeniero civil, contratista de la Gobernación de Norte de Santander y su hermano Jhon Ortiz hace parte de la reserva de la Fuerza Aérea Colombiana.

Por ahora, no hay pistas de los responsables de este doble secuestro. La Provincia de Ocaña es una de las más afectadas por el delito del secuestro durante los últimos años.

En la actualidad en Norte de Santander hay más de treinta personas privadas de la libertad por los actores armados ilegales que delinquen en esta región del oriente del país.