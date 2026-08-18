Ejército investigará denuncia sobre presunto reclutamiento en el Catatumbo

Norte de Santander.

El Ejército Nacional anunció una investigación interna tras las denuncias sobre un presunto caso de reclutamiento irregular de jóvenes en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander.

La respuesta fue emitida por la Fuerza de Tarea Vulcano, luego de que se conocieran señalamientos sobre una supuesta actuación irregular de uniformados durante una jornada realizada en este sector del Catatumbo.

La unidad militar fue enfática en señalar que este tipo de procedimientos no hacen parte de las actuaciones autorizadas por la institución.

“El Ejército Nacional no realiza ni avala prácticas irregulares de incorporación o compulsión en la vía pública”, señaló la Fuerza de Tarea Vulcano.

La institución precisó que, en cumplimiento de la Ley 1861 de 2017 y de las directrices establecidas por el Ministerio de Defensa, se iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos denunciados.

El Ejército también reiteró que las actuaciones operacionales y de control territorial que desarrollan sus soldados deben realizarse bajo el respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la protección integral de las comunidades.

“Las actuaciones operacionales y de control territorial de nuestros soldados se desarrollan bajo el estricto respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la protección integral de las comunidades”, indicó la institución.

La Fuerza de Tarea Vulcano no entregó mayores detalles sobre la investigación, por lo que se espera que el proceso permita establecer qué ocurrió y si algún integrante de la institución incurrió en una conducta irregular.