Jefatura de la Policía asume investigación por secuestro de uniformados Dijín

Cúcuta

El director de la Jefatura Nacional del Servicio de la Policía el general Ricardo Alarcón asumió la investigación que se sigue por el secuestro de tres miembros de la Dijin en Norte de Santander.

Caracol Radio conoció que luego de ser secuestrados en la vía Cúcuta-Ocaña a la altura de la Curva, el Mayor Fredy Alexis Russi Gonzáles, y los patrulleros Edison Yesid Medina Traslaviña y Erika Tatiana Monroy una comisión especial se desplazó a la región encabezada por el alto oficial.

Las autoridades investigan las circunstancias en que se presentó el hecho violento donde los funcionarios fueron obligados a salir del vehículo particular en el que se desmovilizaban y llevados a la espesa selva del Catatumbo en dos camionetas en las que se desplazaban los secuestradores, miembros de un grupo ilegal que delinque en la zona.

Los funcionarios de la Dijin que fueron secuestrados pertenecen al grupo investigativo contra el terrorismo.Los investigadores tratan de establecer si las víctimas de este plagio habrían sido llevadas al vecino país.

La Policía Nacional atribuyó el hecho al Frente Juan Fernando Porras del Ejercito de Liberación Nacional ELN, que delinque en el oriente del país.