Advierten sobre presunta infiltración en la Policía tras ataques en Norte de Santander

Norte de Santander.

El reciente secuestro de tres integrantes de la Dijín en Norte de Santander generó un nuevo cuestionamiento entre representantes de víctimas y defensores de derechos humanos, relacionado con la posibilidad de que información sobre los movimientos de los uniformados haya sido conocida previamente por grupos armados ilegales.

Lisbeth Díaz, representante de Damas Verde Oliva e integrante de la Mesa de Víctimas, advirtió sobre una presunta infiltración dentro de la Policía y los organismos de inteligencia, al considerar necesario establecer cómo los responsables del secuestro conocieron que los agentes se desplazaban hacia la provincia de Ocaña para adelantar labores de investigación.

“¿De dónde salió la información y cómo sabían que estos uniformados, siendo de la Dijín, se dirigían para la provincia de Ocaña a hacer investigaciones? Porque es un grupo especial”, cuestionó Díaz en Caracol Radio.

La representante de las víctimas señaló que, según la información que maneja, los funcionarios se movilizaban de civil y en un vehículo particular, circunstancia que, a su juicio, hace necesario determinar si fueron objeto de seguimiento o si existió una filtración de información.

“Si ellos iban de civil en un carro particular, ¿Cómo fueron a ser secuestrados? ¿Les estaban haciendo seguimiento o la información está infiltrada?”, planteó.

Díaz pidió al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa revisar los sistemas de inteligencia y contrainteligencia para establecer si información reservada está llegando a manos de estructuras armadas ilegales.

“Realmente sí se necesita una depuración de las mismas fuerzas y de quienes manejaban los sistemas de inteligencia del Estado”, afirmó.

La representante también pidió convocar un consejo de seguridad en Norte de Santander con participación de defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas, al considerar que estos sectores pueden aportar información sobre la forma en que operan los grupos armados en el departamento.

La hipótesis de una presunta infiltración deberá ser establecida o descartada por las autoridades a partir de las investigaciones por el secuestro de los tres agentes.

El pronunciamiento se conoce luego de varios ataques contra la Fuerza Pública en Norte de Santander durante los últimos días, entre ellos el secuestro de los tres integrantes de la Dijín, el asesinato de un soldado y las acciones que han dejado otros uniformados heridos.

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