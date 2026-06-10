Alertan posible desplazamiento masivo de campesinos en zona rural de Sardinata, Norte de Santander
Familias de varias veredas del corregimiento de Las Mercedes están abandonando sus hogares por temor a posibles enfrentamientos.
Norte de Santander
Las autoridades y organizaciones sociales están alertando que en zona rural del municipio de Sardinata, las comunidades campesinas se están comenzando a desplazar, ante la amenaza por la llegada de grupos armados a ese territorio.
Darwin Contreras, consejero departamental de paz y representante legal de la Asociación Campesina de Las Mercedes, advirtió sobre el creciente temor entre los habitantes de la región ante el riesgo de enfrentamientos y afectaciones a la población civil.
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De acuerdo a Contreras, “las familias están saliendo hacia el pueblo o hacia las casas de otros vecinos, esperando a ver qué pasa. Hay mucha preocupación, la verdad”.
Estas familias están ubicadas en las veredas El Danto, Las Palmas y Encontrados.
“Hay una alarma en el corregimiento de Las Mercedes por la presencia de dos grupos que están llegando al territorio. Algunas familias están saliendo de la zona de riesgo porque era una zona de influencia de un grupo y ahora llegó otro”, manifestó Contreras.
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Es de resaltar que aún no existe una cifra oficial de desplazados. Sin embargo, las organizaciones sociales están advirtiendo que durante los próximos días se podrían presentar desplazamientos masivos por la zozobra que hay entre los habitantes de la zona.
“Ya deberían estar listos (las autoridades) porque puede ocurrir un desplazamiento masivo, que es lo que se prevé en este momento”, señaló.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...