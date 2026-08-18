Denuncian presunto reclutamiento de menores por parte del Ejército en el Catatumbo

Norte de Santander.

Una grave denuncia fue realizada por la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, luego de que, según su presidenta Carmen García, tropas del Ejército Nacional habrían llegado al corregimiento de La Gabarra, en Tibú, para adelantar labores de reclutamiento que, de acuerdo con su señalamiento, habrían incluido a menores de edad.

La dirigente social hizo pública la denuncia y cuestionó que, después de años de trabajo para evitar que los niños y jóvenes del Catatumbo sean vinculados al conflicto armado por parte de grupos ilegales, ahora sean las propias Fuerzas Militares las que, según afirma, estarían intentando incorporarlos.

“Nos queremos dirigir a ustedes con mucho respeto y decirles que la lucha que hemos dado las Madres del Catatumbo por la Paz para que los grupos al margen de la ley no recluten a nuestros niños ha sido grande en estos años”, manifestó García.

La presidenta de la organización aseguró que la situación resulta especialmente preocupante por el contexto de violencia que actualmente atraviesa esta zona del departamento, donde persiste la confrontación entre estructuras armadas ilegales.

“No nos vamos a prestar para que ustedes ahorita vengan a llevarse nuestros niños del Catatumbo, que bastante han sufrido la violencia”, afirmó.

García sostuvo que las madres de la región han asumido durante años la defensa de sus hijos frente al riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados y cuestionó que ahora se pretenda incorporar a jóvenes de la zona a las Fuerzas Militares.

“Nos ha tocado a las madres enfrentarnos a los grupos armados para que ahora el Ejército Nacional venga a reclutar nuestros jóvenes en el territorio, para mandarlos a pelear en el mismo territorio donde ya tenemos un confrontamiento de dos guerrillas”, señaló.

La dirigente social insistió en que la población juvenil del Catatumbo ha sido una de las más afectadas por la violencia y que las familias han asumido incluso riesgos personales para proteger a sus hijos.

“Los que están muriendo allí son nuestros jóvenes, ahora los jóvenes que no hemos prestado para la guerra, los jóvenes que nosotras hemos cuidado y que nos ha tocado dar hasta nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra familia para poder protegerlos”, expresó.

Ante esta situación, la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz anunció que se mantendrá en defensa de los niños, niñas y jóvenes de la región y rechazó cualquier forma de vinculación de menores al conflicto armado.

“No le vamos a permitir al Ejército Nacional que reclute uno de nuestros jóvenes en el territorio, porque nosotras, las Madres del Catatumbo, no parimos hijos e hijas para la guerra”, enfatizó García.

En particular, será necesario establecer qué procedimiento adelantó el Ejército en el corregimiento La Gabarra, quiénes fueron abordados y si efectivamente hubo intento de incorporación de menores de edad.

Caracol Radio consultará a la Fuerza Pública para conocer su versión frente a esta denuncia y establecer el alcance de la operación realizada en esta zona del Catatumbo.