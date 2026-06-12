Avanza adjudicación de siete concesiones mineras en Cúcuta y su área metropolitana

Avanza el proceso de adjudicación de siete concesiones para la explotación de recursos naturales en Cúcuta y su área metropolitana. De acuerdo con las autoridades, cinco de los proyectos están relacionados con minería de carbón y dos con la explotación de canteras.

Diego Reyes, profesional de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, explicó que las iniciativas ya superaron varias etapas claves.

“Estos proyectos ya cuentan con una viabilidad técnica y ambiental. Ahora nos encontramos en la fase de articulación con las comunidades y los territorios que pueden verse afectados por estas actividades”, señaló.

El funcionario indicó que uno de los aspectos más importantes del proceso es garantizar compromisos sociales y ambientales por parte de las empresas encargadas de desarrollar los proyectos.

“Debemos entender que estas actividades generan impactos en el ecosistema y también en las unidades productivas de las comunidades. Por eso se busca integrar las bondades del proyecto en lo social, ambiental y productivo”, afirmó.

Reyes aseguró que las concesiones ya cuentan con estudios previos y procesos de licenciamiento avanzados, por lo que gran parte de su estructuración está definida.

Sobre la vigilancia ambiental, explicó que existe una articulación con las autoridades competentes para hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas.

“Se han adelantado gestiones con Corponor para garantizar la protección del ecosistema y el control de las actividades que se desarrollen en estas zonas”, concluyó.