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10 jun 2026 Actualizado 23:30

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Cúcuta

Otro adulto mayor es secuestrado en Norte de Santander

La víctima es un hotelero del oriente colombiano.

Imagen de referencia de secuestro. / Foto: Archivo.

Imagen de referencia de secuestro. / Foto: Archivo. / Jacob Wackerhausen

Imagen de referencia de secuestro. / Foto: Archivo.
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Norte de Santander

Este miércoles 10 de junio se vuelve a presentar otro caso se secuestro en Norte de Santander. La víctima es un hombre de 64 años.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, un hombre identificado como Agustín Torres, fue secuestrado por hombres fuertemente armados que le salieron al paso sobre la vía que comunica a Durania con el sector de La San Juana, en Norte de Santander.

Torres es un hotelero del municipio de Durania, Norte de Santander y San Gil, departamento de Santander.

Una vez conocido este plagio, las autoridades activaron el plan candado en la zona para dar con el paradero de esta persona.

De momento se desconoce los responsables de este nuevo caso de secuestro.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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