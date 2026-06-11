Preocupación en El Zulia, Norte de Santander, por sobrepoblación de gatos y perros

Norte de Santander

Animalistas El Zulia, Norte de Santander, están preocupados por el representativo aumento que está teniendo los gatos y perros sin hogar en su municipio.

“Este problema viene de rato, pero ahorita ha sido más visible en el transcurso de este año, porque la gente no tiene la conciencia y la responsabilidad de saber que tener una mascota es algo que genera gastos, que son seres sintientes, entonces cuando se enferman los botan en cualquier lugar como objetos desechables sin remordimiento", dijo a Caracol Radio, Kimberly Aguilar, animalista de El Zulia.

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Agregó que “hay sectores específicos, por ejemplo, en la vereda del Cañahuate, como es monte, muchos botan allá, la gente busca los sitios donde no los vean, donde no haya cámaras, donde se les haga más fácil que no haya ningún testigo ni nada, y van y los botan. En ese sector hay demasiados gaticos, bebés, gaticas recién paridas, preñadas”.

De acuerdo al testimonio de esta animalista, los zulianos en varias oportunidades han pedido acompañamiento de la administración municipal frente a esta creciente problemática, “van a la alcaldía y allá no los saben orientar”.

Agregó que en múltiples oportunidades ella ha adelantado actividades como venta de comidas o rifas para costear los gastos de los gatos o perros a los que le ha brindado su ayuda.