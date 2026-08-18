Levantan bloqueo en vía hacia el relleno sanitario de Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

El bloqueo que habitantes de la vereda La Madera realizaron en el sector del puente de Matacalabazo, en Ocaña, fue levantado luego de una jornada de diálogo con la administración municipal.

La comunidad había cerrado la vía que comunica con varios sectores rurales y con el relleno sanitario, en protesta por las condiciones de la carretera y para exigir atención a una serie de necesidades que, según las autoridades, se han agudizado por las condiciones climáticas y los trabajos que se adelantan en la zona.

Hugo Guerrero, secretario de Gobierno de Ocaña, explicó a Caracol Radio que durante la mañana se reunió con los habitantes, representantes de la empresa de servicios públicos y la Personería Municipal para revisar las peticiones y establecer compromisos.

“Habitantes de la vereda La Madera, del puente de Matacalabazo, hicieron una protesta, hicieron un cierre en la vía que conduce a estos sectores y al relleno sanitario, solicitando unos espacios de concertación”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Guerrero, entre las principales solicitudes estaba la intervención de la vía y la ejecución de trabajos para mejorar su transitabilidad.

“Ellos solicitaban que se hicieran rápidamente unos arreglos, que se pudiera ampliar un tema, especialmente las vías”, señaló.

Tras la reunión, se acordó avanzar en las obras de adecuación. La maquinaria amarilla ya se encuentra trabajando en el sector y posteriormente se utilizará un vibrocompactador.

Además, durante los próximos días deberán cumplirse otros compromisos con la comunidad, incluido el suministro de agua mediante carrotanque, teniendo en cuenta las dificultades ocasionadas por el fenómeno de El Niño y los incendios registrados en la zona.

El bloqueo tuvo además consecuencias sobre la recolección de residuos sólidos en Ocaña, debido a que los vehículos no pudieron ingresar al relleno sanitario para descargar y continuar con sus recorridos.

“Todo Ocaña, porque ayer no se pudo prestar el servicio de recolección de forma completa. Los carros estaban llenos y tienen que ir a depositar la basura para bajar nuevamente vacíos y seguir recogiendo la basura”, explicó el secretario de Gobierno.

Para recuperar las rutas que quedaron pendientes, la empresa de servicios públicos anunció una jornada especial durante este martes.

“Van a trabajar a doble jornada el día de hoy, porque hoy se tiene que terminar lo que no se recogió ayer, más recoger lo del día de hoy, para que mañana ya se cuente con total normalidad”, afirmó Guerrero.

Guerrero reiteró finalmente que la Alcaldía busca mantener abiertos los espacios de diálogocon las comunidades y resolver este tipo de diferencias de manera pacífica, al tiempo que advirtió que no permitirán que estas situaciones sean utilizadas para generar hechos de inseguridad o intereses políticos en el municipio.