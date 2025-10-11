Los 4 puentes elevados que tendrá el Regiotram en Bogotá: ¿En qué zonas serán las obras?

Con el Regiotram de Occidente se busca transformar la movilidad entre Cundinamarca y Bogotá, al conectar los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con el corazón de la capital en un recorrido de 39,6 kilómetros que tomará cerca de 68 minutos.

Cabe destacar que este moderno tren aprovechará el antiguo corredor férreo y entrará a la ciudad por la localidad de Fontibón hasta la avenida Caracas con calle 26, punto donde los usuarios podrán enlazarse directamente con el Metro de Bogotá y el sistema TransMilenio.

Adicionalmente, contará con 17 estaciones, de las cuales nueve estarán ubicadas dentro del perímetro urbano, entre Catam y la calle 26. La primera etapa, que cubrirá el tramo Facatativá–Catam, está proyectada para iniciar operaciones en octubre de 2027.

Completamente eléctrico y sostenible, el Regiotram reducirá cerca de 165 toneladas de dióxido de carbono durante sus primeros 20 años de funcionamiento y beneficiará a más de 130.000 pasajeros diarios, convirtiéndose en una alternativa limpia, rápida y moderna para el occidente de la región metropolitana.

¿Dónde estarán los puentes elevados y qué cambios urbanos traerá la obra?

El paso del tren azul del Regiotram de Occidente traerá una profunda transformación urbana en Bogotá, impulsando una infraestructura moderna y sostenible.

Para permitir su circulación sin interferir con el tráfico vehicular, se levantarán cuatro puentes elevados sobre las avenidas Boyacá, 68, de las Américas y NQS, donde el tren cruzará a desnivel.

Asimismo, se construirán pasos a nivel con semáforos en las carreras 40 y 50, y un nuevo puente vehicular sobre la avenida Ciudad de Cali, garantizando la seguridad y fluidez del tránsito.

Desde el punto de vista técnico, debe saber que se reemplazarán 42.500 traviesas de madera por 141.000 de concreto, separadas cada 60 centímetros, y se colocarán 178 kilómetros de riel nuevo junto con 89 cambiavías. Esto fortalecerá la estabilidad y durabilidad del sistema férreo.

Con un avance general del 32 %, el proyecto avanza de manera simultánea en varios frentes del corredor, marcando un evento importante, en relación con la integración entre el transporte regional y la infraestructura urbana de la capital.

¿Por qué se considera una inversión histórica para la región?

Con una inversión cercana a los 2,9 billones de pesos, el Regiotram de Occidente se ha consolidado como uno de los proyectos férreos más importantes y ambiciosos de Colombia.

La concesionaria ‘China Civil Engineering Construction Corporation’ ha enviado al país maquinaria especializada desde China para avanzar en la instalación de las vías, demostrando el alcance internacional de la iniciativa.

El Patio Taller ANI ya está terminado al 100 %, mientras que el ‘Patio Taller El Corzo’ registró un progreso del 33,62 %, con plantas de concreto, vigas y traviesas en plena operación, además de subestaciones eléctricas de 800 y 500 KVA en funcionamiento.

Finalmente, cabe acotar que los estudios y diseños alcanzan un avance del 85,64 %, y se estima que el tramo entre Facatativá y Fontibón entrará en servicio en 2027, completando el trayecto hasta el centro de Bogotá en 2029.