Inició la instalación de las vigas del primer de los cinco puentes del RegioTram de Occidente

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que inició la instalación de las vigas de uno de los puentes que harán parte del trazado del RegioTram de Occidente.

“En este momento izamos las vigas prefabricadas sobre el río Checua, límites entre los municipios de Facatativá y Madrid, uno de los cinco puentes que construiremos en el tramo suburbano del proyecto #RegioTram de Occidente", dijo el mandatario departamental.

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Este puente tiene una longitud total de 102 metros, incluidos los aproches, y un ancho de tablero de 9,54 m, cimentado sobre 16 pilotes de 80 cm de diámetro y 32 metros de longitud. La superestructura contará con tres vigas prefabricadas.

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Actualmente, se cuenta con 1 km de vía conformada del corredor férreo, al lado y lado de este puente, que recibirá, mediante tolvas de balasto, el material necesario para instalar los rieles y las traviesas que soportarán el material rodante.