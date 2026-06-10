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10 jun 2026 Actualizado 12:13

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Inició la instalación de las vigas del primer de los cinco puentes del RegioTram de Occidente

El RegioTram de Occidente contará con 17 estaciones, 11 de ellas en Bogotá, y movilizará cerca de 130 mil pasajeros diarios entre Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y la capital del país.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que inició la instalación de las vigas de uno de los puentes que harán parte del trazado del RegioTram de Occidente.

“En este momento izamos las vigas prefabricadas sobre el río Checua, límites entre los municipios de Facatativá y Madrid, uno de los cinco puentes que construiremos en el tramo suburbano del proyecto #RegioTram de Occidente", dijo el mandatario departamental.

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Este puente tiene una longitud total de 102 metros, incluidos los aproches, y un ancho de tablero de 9,54 m, cimentado sobre 16 pilotes de 80 cm de diámetro y 32 metros de longitud. La superestructura contará con tres vigas prefabricadas.

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Actualmente, se cuenta con 1 km de vía conformada del corredor férreo, al lado y lado de este puente, que recibirá, mediante tolvas de balasto, el material necesario para instalar los rieles y las traviesas que soportarán el material rodante.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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