Gobernador de Cundinamarca rechaza agresión de padrastro a niña de 4 años en Sibaté

Mucha conmoción en Cundinamarca ha generado un presunto caso de violencia contra una niña de 4 años en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, que quedó registrado en cámaras de seguridad que estaban al interior de una casa.

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Un hombre identificado como Winder Alexis Moreno Sánchez agredió físicamente a la menor de 4 años, quien sería su hijastra, luego de que la niña no lograra contar los números con los dedos de sus manos.

El hombre, según se ve en las imágenes, le pega patadas, la ahorca por el cuello y la amenaza con pegarle con una correa. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Soacha, este hecho ocurrió el pasado 6 de junio en horas de la tarde.

Debido a la gravedad de este caso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, rechazó este repudiable caso, y aseguró que esta persona debe ser capturada lo antes posible y entregada a las autoridades para su judicialización. Cabe mencionar que este hombre huyó tras cometer el hecho.

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“Lo encontraremos pronto. Un salvaje como este debe recibir medidas judiciales ejemplarizantes. Esto no puede seguir pasando con los niños en nuestro país”, dijo el mandatario.