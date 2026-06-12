En Cali fue detenida una mujer que agredió y empujó a una guarda de seguridad en estación del MIO

El hecho ocurrió alrededor del medio día del pasado jueves en la estación Buitrera en el sur de Cali. Al lugar ingresó una ciudadana con su mascota, la cual llevaba con correa, sin embargo, las normas para que lo caninos puedan viajar en el Sistema Masivo MIO, exige que, por seguridad, se porte el bozal y el carnet de vacunación.

Cuando la guarda de seguridad de la estación le solicitó a la mujer dichos documentos, se molestó y reaccionó de forma agresiva, situación que quedó grabada por una de las cámaras de seguridad.

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“La agresión se habría desencadenado luego de que la funcionaria le exigiera a la usuaria el cumplimiento de los requisitos de ley para el ingreso de un canino. Ante la solicitud, la ciudadana reaccionó de manera violenta, agredió físicamente en el rostro a la guarda de seguridad y la empujó de forma peligrosa desde la plataforma hacia la vía exclusiva del articulado” , explicó la capitán Juliana Quintana, jefe de Policía del Sistema de Transporte Masivo MIO

La mujer de 25 años fue acusada del delito de lesiones personales. Según las autoridades en lo corrido del año se han capturado cinco personas en diferentes estaciones del MIO por agresiones a los guardas de seguridad.