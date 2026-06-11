Personas extrañas a la comunidad universitaria son los causantes de los actos violentos en Univalle

Gran indignación ha generado los hechos ocurridos en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, donde encapuchados lanzaron un artefacto explosivo que terminó activándose al paso de un carro particular.

Ante los hechos de violencia registrados este miércoles en la tarde en la Universidad del Valle, sede Meléndez, al sur de Cali, la dirección del Alma Mater, asegura que estas acciones violentas son personas extrañas a la comunidad universitaria y ratifican una vez más que la Universidad es víctima de la violencia y no victimaria y que están relacionados con lo sucedido en días pasados en las universidades Nacional y de Antioquia.

En la tarde de este miércoles, varias personas encapuchadas protagonizaron disturbios en la Avenida Pasoancho, en donde fue lanzada una papa explosiva que impactó un vehículo que se desplazaba en las inmediaciones del Campus de Meléndez y que ha podido afectar físicamente y comprometer la vida de los pasajeros.

Aseguran que estos hechos acontecieron en el exterior del Campus de la Ciudad Universitaria de Meléndez donde en la práctica no hay estudiantes por efecto del paro que ellos acordaron recientemente, lo cual es un hecho notorio y público. Por ello, se podría pensar que los protagonistas de estas acciones violentas son personas extrañas a la comunidad universitaria.

Puntualiza la Dirección Universitaria de Univalle, que las universidades deben ser escenarios de paz, nunca espacios de guerra y deben estar dedicadas a la transmisión del conocimiento, a formar en un pensamiento crítico y a la investigación para contribuir a la solución de los grandes problemas de la sociedad.