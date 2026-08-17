Los Topos Azteca agradecieron el apoyo que permitió su llegada a Cali para participar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.

Héctor Méndez Rosales, conocido como ‘El Chino’ o ‘El Topo Mayor’, destacó especialmente el respaldo del empresario colombo-venezolano Yadid Jalaff Reyes, quien ayudó a gestionar el traslado terrestre de los rescatistas hasta la ciudad.

Jalaff Reyes había explicado, durante una rueda de prensa a su llegada a Cali, que tomó la iniciativa de apoyar a las comunidades afectadas y que, junto con un grupo de empresarios, había coordinado transporte y ayudas provenientes de Colombia y otros países, entre ellos Venezuela y República Dominicana.

Topos Azteca agradecen respaldo para llegar a Cali mientras continúan labores de rescate Ampliar Topos Azteca agradecen respaldo para llegar a Cali mientras continúan labores de rescate Cerrar

“Queremos agradecer también al presidente Abelardo de la Espriella, que nos ha permitido el ingreso a las personas que vienen de afuera”, indicó.

Ese apoyo permitió la llegada de los Topos Azteca, quienes además recibieron ocho cámaras térmicas durante las labores de búsqueda y rescate en la capital del Valle.

“Gracias por el apoyo que nos diste a los Topos Azteca que nos transportamos por tierra y por tu gran corazón, querido hermano. Dios te bendiga”, expresó Méndez Rosales, quien previamente había explicado que desde Venezuela viajaron directamente a Cali.

En medio de las labores de rescate, los Topos participaron en la búsqueda de personas y animales. Uno de sus primeros rescates fue Zeus, un perro encontrado con vida entre los escombros de una edificación afectada por el terremoto.