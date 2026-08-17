Topos Azteca agradecen respaldo para llegar a Cali mientras continúan labores de rescate
Empresario colombo-venezolano facilitó el traslado terrestre del equipo, que además recibió equipos para las labores de búsqueda.
Los Topos Azteca agradecieron el apoyo que permitió su llegada a Cali para participar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.
Héctor Méndez Rosales, conocido como ‘El Chino’ o ‘El Topo Mayor’, destacó especialmente el respaldo del empresario colombo-venezolano Yadid Jalaff Reyes, quien ayudó a gestionar el traslado terrestre de los rescatistas hasta la ciudad.
Jalaff Reyes había explicado, durante una rueda de prensa a su llegada a Cali, que tomó la iniciativa de apoyar a las comunidades afectadas y que, junto con un grupo de empresarios, había coordinado transporte y ayudas provenientes de Colombia y otros países, entre ellos Venezuela y República Dominicana.
“Queremos agradecer también al presidente Abelardo de la Espriella, que nos ha permitido el ingreso a las personas que vienen de afuera”, indicó.
Ese apoyo permitió la llegada de los Topos Azteca, quienes además recibieron ocho cámaras térmicas durante las labores de búsqueda y rescate en la capital del Valle.
“Gracias por el apoyo que nos diste a los Topos Azteca que nos transportamos por tierra y por tu gran corazón, querido hermano. Dios te bendiga”, expresó Méndez Rosales, quien previamente había explicado que desde Venezuela viajaron directamente a Cali.
En medio de las labores de rescate, los Topos participaron en la búsqueda de personas y animales. Uno de sus primeros rescates fue Zeus, un perro encontrado con vida entre los escombros de una edificación afectada por el terremoto.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...