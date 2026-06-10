Buenaventura pide apoyo del Gobierno Nacional tras daño en tubería

Buenaventura, Valle del Cauca

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura solicitó apoyo del Gobierno Nacional para atender la emergencia ocasionada por el colapso de una tubería de 39 pulgadas en el corregimiento de Córdoba, infraestructura que abastece cerca del 70 % de la ciudad.

La solicitud fue elevada ante el Ministerio de Defensa y la Vicepresidencia de la República con el fin de obtener más carrotanques, maquinaria especializada y apoyo técnico que permita acelerar las labores de reparación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

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Además, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (Saaab) pidió al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo evaluar la declaratoria de emergencia sanitaria, medida que permitiría gestionar recursos adicionales para mitigar la crisis, teniendo en cuenta que aún no existe un tiempo estimado para la reparación del daño.

“No tenemos un tiempo previsto para la reparación del daño, toda vez que los equipos que se requieren para ingresar a esta zona no están disponibles de manera inmediata. Lo que estamos haciendo son todas las actividades preliminares para avanzar en tiempos y poder realizar una reparación más expedita cuando tengamos los equipos. La reparación podría prolongarse inicialmente por las condiciones climáticas”, explicó Javier Herrera, coordinador de Acueducto y Alcantarillado de la Saaab.

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El funcionario agregó que, mientras avanzan las labores técnicas, el suministro mediante carrotanques será priorizado para hospitales, clínicas, centros de salud, centros de reclusión, hogares de adultos mayores y centros de desarrollo infantil, antes de extender la atención al resto de sectores afectados.