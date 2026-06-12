Con volantes de los más buscados lanzados desde el aire buscan contrarrestar acciones terroristas

Medellín

La Fuerza Aérea Colombiana avanza con una estrategia especial para incentivar la denuncia en el Nordeste antioqueño, subregión afectada por el conflicto armado y que requiere la intervención de las autoridades, pero también el apoyo ciudadano.

Municipios impactados

Por medio del Comando Aéreo de Combate Número 5, se adelantan operaciones de información mediante el lanzamiento de 2 mil volantes que fueron distribuidos desde el aire en municipios de esta región paisa, especialmente en localidades como Yalí, Cisneros, Santo Domingo y Vegachí.

Este procedimiento es el cumplimiento de las estrategias orientadas a contribuir a la seguridad y estabilidad del territorio, buscando divulgar los rostros de los presuntos miembros de estructuras del departamento que son buscados por las autoridades.

Plan Themis

Este operativo hace parte de la Operación Themis, que es una estrategia integral de seguridad de nuestro país, que tiene como propósito desarticular estructuras criminales.

Busca este plan lograr la captura de los responsables de homicidios y amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

Black Hawk en los cielos del Nordeste

La aeronave utilizada para esta misión fue un helicóptero UH-60 Black Hawk, empleando las capacidades aéreas y operacionales de la Institución para difundir información correspondiente al “Plan Themis”.

Incentivar la colaboración ciudadana

Esta estrategia pretende dar con el paradero de los más buscados del departamento de Antioquia, con el apoyo de la cooperación ciudadana, y fortalecer los mecanismos de denuncia que permitan afectar las estructuras criminales que delinquen en esta región del país.

Se pretende con estas estrategias contribuir a la estabilidad territorial y protección de la población civil, gracias a esta acción conjunta de las diferentes fuerzas del Estado.

Indicaron desde el Comando Aéreo de Combate Número 5, CACOM 5, que “De esta manera, continúa poniendo al servicio de los colombianos sus capacidades diferenciales, ratificando su compromiso con la defensa, la seguridad y el bienestar de las comunidades”.

Recompensas anunciadas

En esta región paisa ya se había anunciado una serie de recompensas para dar con el paradero de los presuntos responsables de alterar el orden público y afectar la tranquilidad de la población civil.

Por el cabecilla alias “John Fiera”, se está ofreciendo desde la gobernación de Antioquia una recompensa de hasta 300 millones de pesos, para quien suministre información que permita lograr su ubicación.

También en el Nordeste se está ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos por alias “Veneco”, quien habría sido responsable del secuestro y posterior muerte de cuatro personas en la vereda Las Camelias de Remedios.

En esa subregión también se busca a alias “Chuzo” o “Matías”, quien sería un desertor del Clan del Golfo y estaría integrando el Frente 4 de las disidencias en la región del Nordeste, especialmente en municipios como Segovia y Remedios, por quien se ofrece una millonaria recompensa.

En las últimas horas anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias “Samanta” o “La Enfermera”, quien sería integrante del frente 4 de las disidencias del bloque Magdalena Medio de alias “Calarcá” y quien sería la que hizo la lectura del comunicado en el que ese grupo se atribuye la masacre de cuatro personas en zona rural de Remedios.

La joven es la que en las últimas reacciones públicas de ese frente lee los comunicados.