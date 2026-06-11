El Clan del Golfo liberó a dos de las cuatro personas secuestradas en Segovia, Antioquia

Segivia- Antioquia

Caracol Radio ha conocido que en las últimas horas fueron liberadas dos de las cuatro personas que habían sido secuestradas por el Clan del Golfo en el sector El Dimanante de Segovia el pasado 9 de junio cuando se movilizaban en un vehículo de servicio público.

Este medio de comunicación recibió información de fuentes informadas sobre el caso la cual indica que uno de los liberados es Abel Andrés Acevedo Patiño , el minero que ha trabajado durante más de diez años en la vereda Cañaveral Chocamoqué y de quien la familia negaba que tuviera cualquier relación con grupos ilegales, como habría quedado confirmado luego de la investigación que le hizo el Clan del Golfo y que terminó con su liberación. De la segunda persona que quedó en libertad se desconoce su identidad.

De manera preliminar, se ha indicado a Caracol Radio que el conductor del carro de servicio público Iván Darío Giménez Sánchez, que cubría la ruta Medellín-Segovia, continúa retenido por los ilegales, también siendo investigado. Las fuentes insisten en que no conocen que tenga alguna relación con el conflicto.