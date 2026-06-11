Capturan a estadounidense con material de abuso sexual infantil tras viaje a Medellín

Krisztian Kovacs, enfrentaría cargos en Estados Unidos por material de abuso sexual infantil. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Un estadounidense de 45 años, identificado como Krisztian Kovacs fue capturado en Estados Unidos por autoridades federales tras ser vinculado con la posesión de material de abuso sexual infantil en Medellín.

La captura del residente de Delray Beach, fue realizada por agentes de Homeland Security Investigations y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades estadounidenses incautaron dos teléfonos celulares al extranjero y, tras realizar el análisis forense de los dispositivos, encontraron evidencia que lo relacionaría con presuntos abusos sexuales contra menores de edad durante viajes realizados a la capital antioqueña.

“Se le incautaron sus celulares, se le hizo la extracción del contenido de esos celulares y se pudo evidenciar cómo tenía videos que dejaban en plena evidencia que no solamente había viajado a Colombia, a Medellín, sino que había abusado sexualmente de niñas y de menores de edad”, indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Según las autoridades, el material hallado en los dispositivos fue determinante para avanzar en el proceso judicial y concretar la captura del ciudadano estadounidense en su país.

Lucha contra la explotación sexual en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez destacó que este resultado se logró gracias a la cooperación entre agencias de Estados Unidos y las autoridades colombianas, en medio de los esfuerzos para combatir la explotación sexual de menores y perseguir a extranjeros que utilizan el país como destino para cometer este tipo de delitos.

“Medellín no será refugio para depredadores sexuales ni para quienes vienen a buscar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirmó el alcalde, quien reiteró que continuarán las acciones de cooperación para identificar, perseguir y judicializar a los responsables de estos delitos.

De acuerdo a las cifras de la administración distrital, entre 2024 y 2026 han sido capturados 33 ciudadanos extranjeros por hechos relacionados con abuso o explotación sexual de menores. De ese total, 18 fueron detenidos en Medellín y 15 en otros países como resultado de investigaciones adelantadas conjuntamente con autoridades nacionales e internacionales.