Hay $100 millones de recompensa por la captura de alias ‘La Enfermera’ del Frente 4 de disidencias

Nordeste- Antioquia

Las autoridades identificaron a alias Samanta o la Enfermera como la integrante del frente 4 de las disidencias del bloque Magdalena Medio de alias “Calarcá” que leyó el comunicado en el que ese grupo se atribuye la masacre de cuatro personas en zona rural de Remedios.

La joven es la que en las últimas reacciones públicas de ese frente lee los comunicados. Precisamente ante esta exposición es que logró ser identificada y por ello la gobernación de Antioquia lanzó una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita la ubicación, captura e identificación de esta joven guerrillera.

Recordemos que este incentivo económico también está activo para el cabecilla de ese frente, alias “John Fiera”, por el que desde la gobernación se ofrecen hasta 300 millones de pesos. Por alias “Joan Veneco”, 100 millones, quien es el que aparece en la foto que les tomaron a las sometidas víctimas de la vereda Las Camelias.

Finalmente, existe la recompensa de hasta 100 millones por alias Chuzo o Matías, quien sería un desertor del Clan del Golfo que hoy está apoyando la ofensiva del Frente 4 en las poblaciones de Segovia y Remedios.