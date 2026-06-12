Secretaría de Salud de Antioquia anunció acciones por lo ocurrido en el Hospital La María

Medellín, Antioquia

La Secretaría de Salud de Antioquia anunció que, tras tener conocimiento del video en que se evidencia como personas del Hospital La María, deja en la calle a un paciente, se activó de inmediato un proceso de inspección, vigilancia y control que incluyó visitas de su equipo técnico al centro asistencial.

Las autoridades departamentales de salud confirmaron que ya se están recolectando pruebas y que en los próximos días se tomarán medidas, que podrían ser de carácter administrativo.

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, rechazó enfáticamente este tipo de situaciones y expresó su respaldo a los trabajadores del sector. “Quiero rechazar este tipo de conductas. Esto es una minoría de las personas que realizan situaciones como estas. La gran mayoría de los trabajadores de la salud cumplen su labor con dignidad”, señaló.

La funcionaria enfatizó que el objetivo principal es garantizar una atención humanizada y de calidad de manera permanente a todos los usuarios. “Debemos asegurar que la atención humanizada sea un principio permanente en nuestros servicios de salud”, agregó.

Según la información entregada, el equipo de la Secretaría ya realizó visitas de inspección al Hospital La María y recopila elementos probatorios. “Estamos tomando las acciones correspondientes. Ya hicimos las visitas, ya estuvimos recabando algunas pruebas, y en los próximos días empezarán a generar algunas acciones, es posible que, de tipo administrativo por parte de la secretaría de salud, pero estamos encima del tema”, indicó la secretaria.

Las autoridades departamentales reiteraron su compromiso de actuar con celeridad y rigor para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones que correspondan, con el fin de proteger la integridad de los usuarios y mantener la confianza en el sistema de salud de Antioquia.

cabe hacer mención que el Supuerintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, se pronunció sobre estos hechos, calificando el acto como inaudito: “Sacan a la calle a un paciente en Antioquia y lo dejan tirado en la calle como si fuera basura”, fue lo que dijo el funcionario a través de su cuenta oficial de X.

De igual forma, según Quintero Calle, por estos hechos pidió explicaciones al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como a las directivas del Hospital La María.

“Vamos a realizar una auditoría integral a este hospital y a la Secretaria de Salud departamental. No hay excusa que valga”, finalizó indicando el Supuerintendente, Daniel Quintero.