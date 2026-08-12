Caramanta, Antioquia decreta calamidad pública y urgencia manifiesta por afectaciones del terremoto

Caramanta, Antioquia

El municipio de Caramanta, en el suroeste antioqueño, se declaró en calamidad pública y decretó la urgencia manifiesta debido a las afectaciones generadas por el sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto. La Administración Municipal informó a la comunidad que la medida busca fortalecer la atención y la respuesta ante la emergencia.

El reporte preliminar indica que 120 viviendas resultaron afectadas, seis de ellas con colapso total, y que tres planteles educativos también presentaron daños.

La Administración Municipal, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro continúan realizando recorridos de verificación y caracterización de las afectaciones, tanto en la zona urbana como en la rural. El objetivo es identificar las necesidades de las familias y avanzar en la atención de la emergencia.

En cuanto a infraestructuras específicas, el Templo Principal del municipio tiene prevista su apertura a partir de este miércoles 12 de agosto, una vez se cumplan las condiciones de seguridad y las verificaciones correspondientes. En el Cementerio Municipal, las labores de atención a las afectaciones iniciarán también este miércoles 12 de agosto.

Las autoridades reiteraron a la comunidad el llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones oficiales y evitar el ingreso a estructuras identificadas como inestables o que representen riesgo. La atención de la emergencia se mantiene de manera permanente, con el acompañamiento a las familias afectadas y la gestión de las acciones necesarias para la recuperación del municipio.