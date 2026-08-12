Caramanta, Antioquia decreta calamidad pública y urgencia manifiesta por afectaciones del terremoto
Según el reporte preliminar de las autoridades de Gestión del Riesgo 120 viviendas resultaron afectadas, seis de ellas con colapso total.
Caramanta, Antioquia
El municipio de Caramanta, en el suroeste antioqueño, se declaró en calamidad pública y decretó la urgencia manifiesta debido a las afectaciones generadas por el sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto. La Administración Municipal informó a la comunidad que la medida busca fortalecer la atención y la respuesta ante la emergencia.
El reporte preliminar indica que 120 viviendas resultaron afectadas, seis de ellas con colapso total, y que tres planteles educativos también presentaron daños.
La Administración Municipal, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro continúan realizando recorridos de verificación y caracterización de las afectaciones, tanto en la zona urbana como en la rural. El objetivo es identificar las necesidades de las familias y avanzar en la atención de la emergencia.
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En cuanto a infraestructuras específicas, el Templo Principal del municipio tiene prevista su apertura a partir de este miércoles 12 de agosto, una vez se cumplan las condiciones de seguridad y las verificaciones correspondientes. En el Cementerio Municipal, las labores de atención a las afectaciones iniciarán también este miércoles 12 de agosto.
Las autoridades reiteraron a la comunidad el llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones oficiales y evitar el ingreso a estructuras identificadas como inestables o que representen riesgo. La atención de la emergencia se mantiene de manera permanente, con el acompañamiento a las familias afectadas y la gestión de las acciones necesarias para la recuperación del municipio.