La línea H del Metrocable restablecerá el servicio desde este miércoles

Medellín

La línea H (Oriente – Villa Sierra) del Metrocable tenía el servicio comercial suspendido desde el pasado lunes 10 de agosto, cuando se registró el sismo que afectó a más de 80 poblaciones en Antioquia. El Metro retrasó la reapertura de este cable para adelantar una inspección minuciosa para garantizar la seguridad de los usuarios.

Luego de más de 30 horas, el Metro de Medellín informó que a partir de este miércoles 12 de agosto a las 4:30 a.m. se restablece el servicio comercial en esa zona de la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en su cuenta de X que el restablecimiento de ese transporte esencial para la comunidad de la comuna 8 de la ciudad “luego de haber resultado afectado por el terremoto”.

Así las cosas, las personas que se habían visto afectadas podrán hacer uso de la línea H en el horario en el que habitualmente se venía haciendo.