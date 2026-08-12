La Alcaldía de Medellín organizó una “donatón” con concierto en el que estarán más de 30 artistas

Medellín

“Colombia, Medellín te quiere”, es el nombre de la gran jornada de recolección de donaciones que se cumplirá el próximo sábado, 15 de agosto, en el centro de espectáculos La Macarena, en el que participarán más de 30 artistas en un gran concierto.

Las puertas para recibir a la comunidad solidaria se abrirán a las 11 de la mañana, para comenzar las presentaciones artísticas a las 12 del mediodía.

Este evento busca recaudar los recursos que se requieren en la atención de la emergencia y ayudar a los afectados por el terremoto en Chocó.

¿Qué artistas estarán?

Los artistas que se presentarán en este escenario son intérpretes del género urbano, el vallenato, la música popular y electrónica, los cuales estarán en el escenario a partir de las 12 del mediodía.

Los artistas que estarán en escena serán Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Westcol, Trapical Minds, Andy Rivera, Juan Duque, Hebert Vargas, Hernán Gómez, Hamilton, Llane, Pasabordo, Juliana, Emyl Rusev, Felipe Peláez, Miguel Bueno, Geezydee, Lorduy, Ciro Quiñonez, Joaquín Guiller, Jhonny Rivera, Daniel Calderón y los Gigantes, Dareska, Soley, Enzo, Osmar Pérez, Carabin3, artistas de Medellín Music Lab, Chanty, Leandro, Pelicanger, El Muñe, Rey de la City y otros artistas.

Luis Alfonso lidera la convocatoria

El cantante de música popular, Luis Alfonso, convocó a la ciudadanía para que participe de esta jornada solidaria: “Estoy convocando un parche gigante, vamos a hacer un evento hermoso para recaudar fondos para todos los afectados que perdieron sus hogares, perdieron sus seres queridos, para todas las personas y los animalitos afectados, que en este momento no tienen comidita, no tienen un techito”.

Sobre este evento indicó que “vamos a tener muchos cantantes, muchos influencers, un equipo de trabajo demasiado importante que va a estar sumándose a esta causa para recoger muchas donaciones”.

Luis Alfonso aseguró que se encargará personalmente de recibir las ayudas desde las 8 de la mañana en el centro de acopio de la Macarena, “ayudando a descargar todos los camiones que vengan con todas las donaciones; me le den todas desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la noche”.

Recaudo para los afectados

Desde la alcaldía de Medellín explicaron que las entradas se pueden adquirir ingresando a la página web de la Corporación Presentes y la totalidad de los ingresos serán destinados a las familias afectadas.

Para el ingreso al concierto, se puede adquirir la boletería en las graderías altas de la Macarena en la zona “Somos Solidarios”, con valor de 60 mil pesos; las graderías bajas en 90 mil pesos para la zona “Colombia se Levanta” y en la zona central del escenario la zona “Medellín Te Quiere”, con un valor de 140 mil pesos.

Ayudas requeridas en especie

Las ayudas que se recaudarán en este lugar serán alimentos y elementos no perecederos como agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, leche, alimentos listos para consumo y otros productos de canasta básica.

En elementos de aseo se requiere jabón, champú, cepillos, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, colchonetas y mantas.