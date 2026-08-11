Jericó, Antioquia, aplaza las fiestas debido a la emergencia nacional por el terremoto

Jericó- Antioquia

Sebastián Garcés, alcalde del municipio de Jericó, en el suroeste de Antioquia, informó que, tras una reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se decidió que el tradicional Festival de la Cometa que se llevaría a cabo este fin de semana puente festivo quedaba aplazado.

El mandatario argumenta que aún no han podido completar la visita a todas las veredas donde se registraron afectados por el sismo, además del luto nacional. Recuerda que el principal invitado era la Feria de Manizales, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto.

“Pido excusas y pido comprensión al sector comercial, a los turistas, a nuestro comité organizador, a todos los aliados. Acudimos a ese sentido de solidaridad que sé que representa los valores de la jericóanidad”, dijo el mandatario.

Agrega que el morro El Salvador que es un punto turístico e icónico del municipio está siendo analizado, para determinar si representa un riesgo o por el contrario, no sufrió ninguna afectación y permite el ingreso de miles de turistas que llegan a esta población.

Finalmente, le manifestaron a la Federación Nacional de Ciclismo que la población no está en condiciones de recibir la Vuelta a Colombia, por lo que recomendaron modificar la actividad deportiva.

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