Antioquia recibió otros 17 pacientes provenientes del Chocó

Antioquia

Este martes llegaron más pacientes del departamento del Chocó a Antioquia en el plan de descongestionar los centros médicos de esa zona del país para que puedan atender a los heridos por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, informó que con la llegada de este nuevo grupo ya son 33 las personas atendidas provenientes de Chocó en hospitales del departamento, especialmente del Valle de Aburrá.

“En el segundo día de la emergencia por el terremoto, Antioquia recibe 17 nuevos pacientes provenientes del Chocó. Dentro de estos pacientes se encuentran 3 menores de edad, y ya hemos hecho todas las gestiones para ubicarlos en la red pública y privada del departamento. Con estos pacientes llegaríamos a 33 personas atendidas por esta tragedia”.

Manifestó que siguen en la labor de inspección para que se atienda a las personas que lo requieran en medio de esta emergencia.