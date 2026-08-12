Incendio en Abejorral amenaza varias viviendas y la comunidad trata de controlar las llamas

Antioquia

La comunidad de la vereda La Peña, en zona rural del municipio de Abejorral, solicita ayuda de los organismos de socorro para poder controlar un incendio que, según las personas del caserío, las llamas se iniciaron en la mañana de este martes y se ha ido extendiendo y ahora amenaza varias casas.

En diálogo con la señora Marcela Marulanda, manifestó que la propia comunidad, con las pocas herramientas que tiene para este tipo de emergencias, entre ellas baldes, ha tratado de sofocar el incendio, pero les ha sido muy difícil porque claman por ayuda.

“Es demasiada la candela, nos da mucho miedo porque está que toca otras fincas, entonces, nos da muchísimo miedo, porque cerca de de este incendio hay 11 viviendas. Por favor, para que nos colaboren lo más pronto posible, por favor. Como el incendio es demasiado grande, no nos da para pagar y está demasiado grande, por favor, colabórenos con eso, por favor”, pidió la señora Marcela.

Incendio en San Luis

La alcaldía de esta población del Oriente de Antioquia reportó la noche de este martes 11 de agosto que los bomberos están atendiendo un incendio de grandes proporciones en el sector El Cruce, donde solicitan apoyo de la comunidad con mangueras de media pulgada para sofocar las llamas.