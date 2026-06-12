El Nacional Interligas de Hockey en Línea 2026 llega hoy a Cali

Cali vuelve a convertirse en epicentro del deporte nacional con la realización del Campeonato Nacional Interligas de Hockey en Línea 2026, certamen que se disputará desde hoy 12 al 15 de junio en el Coliseo Miguel Calero.

El evento reunirá a 229 deportistas provenientes de ocho ligas del país: Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca, quienes competirán en las categorías sub-14, juvenil, femenino y mayores masculino.

La categoría de mayores será la de mayor participación, con ocho equipos y 104 jugadores inscritos. Por su parte, la rama femenina contará con cinco equipos y 52 deportistas, mientras que la categoría sub-14 reunirá a 40 jugadores distribuidos en cuatro equipos y la juvenil tendrá tres equipos con 33 participantes.

El sistema de competencia fue diseñado de acuerdo con el número de equipos inscritos en cada categoría. En sub-14 se disputará una fase de todos contra todos, seguida de semifinales y partidos por las medallas. La categoría juvenil tendrá dos rondas completas de todos contra todos y una final entre los dos mejores equipos.

En femenino, los cinco equipos competirán en una fase de todos contra todos antes de las semifinales y finales, mientras que en mayores se desarrollará una fase de grupos, repechaje, semifinales y partidos por las posiciones finales. En total, el campeonato tendrá 50 encuentros programados entre todas las categorías.

Con este certamen, Cali reafirma su papel como sede de eventos deportivos nacionales y recibirá durante cuatro días a los mejores exponentes del hockey en línea colombiano, en una competencia que servirá para medir el nivel de las diferentes ligas del país y promover el crecimiento de esta disciplina sobre ruedas.