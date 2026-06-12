Desarticulan banda en el oriente de Cali responsable de al menos 12 homicidios

A raíz de una investigación criminal e inteligencia llevada a cabo por la SIJIN y la SIPOL se logró la captura de 14 integrantes del grupo criminal “Los del Punto”, responsables, según las autoridades, de al menos 12 homicidios cometidos entre el 2024 y 2026.

Policía de Cali Ampliar Policía de Cali Cerrar

Más información Emergencia por falta de agua lleva a Buenaventura a declarar calamidad pública

Las capturas se dieron tras 25 órdenes de registro y allanamiento en el barrio Potrero Grande de la comuna 21. “11 de ellos mediante órdenes judiciales y tres más en flagrancia. Estas personas están sindicadas de delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y homicidio”, dijo el general Herbert Benavidez, comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Los datos arrojados por la investigación revelan que la estructura criminal es reconocida como una de las generadoras de violencia en este sector de la ciudad, dedicada al control de estupefacientes y cobro de extorsiones.

Policía de Cali Ampliar Policía de Cali Cerrar

Más información Procuraduría suspendió a Agmeth Escaf de su cargo hasta después de la segunda vuelta presidencial

“Afectaba de manera directa la tranquilidad del barrio Potrero Grande en la comuna 21, donde además controlaba el tráfico de sustancias y las extorsiones, pasando aproximadamente con una renta ilegal de cerca de 80 millones de pesos mensuales. Durante los operativos se incautaron tres armas de fuego, municiones de diferente calibre, nuevos teléfonos celulares y cerca de 2000 dosis de estupefacientes listas para su distribución”, detalló el general Benavidez.