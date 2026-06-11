Savia Salud enfrenta una deuda cercana a los 2 billones de pesos

Medellín, Antioquia

La EPS Savia Salud, que atiende a 1’500.000 afiliados en Antioquia (de los cuales 1’384.000 pertenecen al régimen subsidiado), presenta una grave situación financiera con una deuda cercana a los 2 billones de pesos. Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama respaldan la realización de una auditoría forense integral que esclarezca la verdadera situación de la entidad antes de completar el empalme.

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, ha insistido en que el proceso de entrega debe realizarse con total transparencia y celeridad, sin interrumpir la prestación de servicios a los usuarios. Actualmente, la EPS sigue bajo administración de la interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Contexto de la intervención y devolución

En 2023, la Superintendencia Nacional de Salud intervino Savia Salud por sus dificultades financieras. Durante tres años (2023-2026), la entidad estuvo bajo varios agentes interventores. En abril de este año, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó devolver la EPS a sus dueños: Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y Comfama.

El 7 de mayo se realizó la Asamblea de Accionistas para iniciar el empalme. Sin embargo, el 20 de mayo el Tribunal amplió el plazo, estableciendo como fecha límite el 30 de junio. Aunque esa fecha no implica el control inmediato de la operación, marca el cierre formal del proceso de transición.

Crecimiento de la deuda

Uno de los aspectos más alarmantes es el aumento de los pasivos. Al momento de la intervención en 2023, la deuda rondaba los 500.000 millones de pesos. Hoy, según lo reportado en la socialización, asciende a casi 2 billones de pesos.

Las autoridades territoriales han sido claras en que esta auditoría no retrasará ni impedirá la operación de la EPS, sino que busca garantizar una transición responsable y con la mayor información posible.