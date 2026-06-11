Adolescente de 16 años habría asesinado a su padrastro en Bello, Antioquia

Bello, Antioquia

Un adolescente de 16 años fue aprehendido por las autoridades luego de presentarse voluntariamente ante una inspección de Policía en Bello y confesar que había asesinado a su padrastro en medio de un presunto caso de violencia intrafamiliar.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de este municipio del norte del Valle de Aburrá el pasado 9 de junio. De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven habría atacado a la víctima con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.

Tras recibir la alerta, unidades de la Policía y organismos de emergencia llegaron al lugar para auxiliar al hombre, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció mientras recibía atención médica.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, señaló que el caso estaría relacionado con un episodio de intolerancia ocurrido al interior del hogar.

“Infortunadamente, en algunas comunas del área metropolitana, el lugar más inseguro es la casa. Este adolescente, en un caso de intolerancia, arremete con arma cortopunzante y causa varias heridas a un integrante de su núcleo familiar”, indicó el general.

Apertura de investigaciones

Luego del ataque, el menor acudió por sus propios medios ante las autoridades y manifestó haber sido el responsable del homicidio. Tras su presentación, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que activaron los protocolos establecidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Las autoridades adelantaron el proceso de aprehensión y anunciaron que el joven deberá responder judicialmente por el delito de homicidio. Entre tanto, continúan las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho violento.