Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la intervención que tenía Savia Salud EPS

Antioquia

La EPS Savia Salud, cuyos propietarios son la gobernación, la alcaldía de Medellín y Comfama, había sido intervenida por la Superintendencia de Salud desde el 2023, lo que fue demandado por los accionistas al catalogarlo como “ilegal”, y este viernes se conoció que esta medida fue suspendida mediante una decisión judicial.

La decisión es del Tribunal Administrativo de Antioquia, que decretó "la suspensión provisional del acto administrativo demandado: Resolución 2023320030003984-6 del 16 de junio de 2023. Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a Alianza Medellín Antioquia Savia Salud EPS”.

Lea también: Denuncian que el Secretario de Educación de Remedios habría acosado sexualmente a una menor

La decisión también indica que le da un término de diez días a la Superintendencia Nacional de Salud para que coordine el empalme con los accionistas y entregar los bienes.

En otro aparte, la sentencia explica: “El departamento de Antioquia considera que la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre Savia Salud EPS adolece del mismo defecto sustantivo que originó la anulación de la intervención de la EPS Sanitas, ya que la autoridad administrativa omitió efectuar el análisis específico y obligatorio, ordenado por el máximo tribunal constitucional, sobre el vínculo causal entre la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos (PM) con el deterioro patrimonial de la entidad vigilada”.

Reacción del alcalde de Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez manifestó que, una vez retomen el control de la EPS Savia Salud, realizarán una auditoría para poner los resultados ante la justicia y agregó en su cuenta de X: “Desde el primer día lo dijimos: Se tomaron Savia Salud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos. Para mejorar la de salud de los colombianos no había que acabarla”.

Gobernación de Antioquia

Andrés Julián Rendón también se pronunció ante la decisión judicial y, aparte de celebrarla, también manifestó que durante la intervención la EPS Savia Salud desmejoró sus estados financieros.

Lea también: Autoridades insisten en el uso del 123 ante el aumento de reportes de emergencias en redes sociales

“Savia Salud pasó de un patrimonio negativo de 570 mil millones de pesos en 2022 a más de 1,5 billones en negativo en 2025. Un deterioro de 264%. La intervención, en vez de mejorarles la salud a mis paisanos, la agravó”.

Escuche Caracol Radio en vivo: