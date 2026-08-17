Un choque entre un carro y tres motos deja seis heridos en la vía Marinilla El Peñol

Antioquia

Los cuerpos de bomberos de las poblaciones de Marinilla y El Peñol atendieron un accidente de tránsito múltiple que dejó varias personas heridas en el sector Alto del Chocho.

Según el reporte del capitán Reinaldo Preciado, comandante de bomberos de Marinilla, en el accidente de tránsito se vieron involucrados un carro que habría invadido un carril y chocado con tres motocicletas. Todos los lesionados son los de las motos, entre los que viajaban dos menores de edad de 16 y 17 años.

“Seis lesionados, dos de ellas con lesiones considerables, remitidos a clínicas de Somer en Ríonegro, San Vicente en Ríonegro y dos pacientes en un hospital municipal de Marinilla”, reportó el socorrista.

El capitán pidió a los conductores que transiten con precaución por este corredor, que conecta la zona de embalses y suele tener mucho tránsito, especialmente los fines de semana con puente festivo.