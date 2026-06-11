Registraduría desmiente versión sobre manipulación de resultados electorales en el exterior

El registrador se pronunció sobre una presunta manipulación de resultados en el exterior. / Foto: Suministrada

De cara a la segunda vuelta presidencial, la Registraduría Nacional se pronunció sobre versiones difundidas en redes sociales que sugieren una supuesta manipulación de resultados electorales en el exterior.

El registrador nacional, Hernán Penagos, desmintió un video viral en el que se afirma que los votos obtenidos por un candidato presidencial habrían sido alterados en algunas mesas de votación de ciudades como Orlando, Miami y Los Ángeles.

Según explicó Penagos, la información presentada en la grabación parte de una interpretación equivocada de los formularios electorales utilizados durante la jornada de votación internacional.

“En las redes sociales circula un video de Facebook de una cuenta denominada ‘Ilustra tu mente‘ en la que se quiere demostrar que la información, los resultados de un candidato, están siendo alterados”, dijo.

Los formularios comparados corresponden a días distintos

El registrador recordó que el proceso electoral en el exterior tiene una dinámica diferente a la de Colombia, ya que los ciudadanos pueden votar durante varios días antes de la jornada oficial.

“En el exterior se vota de lunes a domingo y los E-14 o actas electorales que se quieren comparar, especialmente en Orlando, Miami y Los Ángeles, corresponden a votaciones de días diferentes”, mencionó.

Por esta razón, indicó que las diferencias observadas en los documentos no corresponden a irregularidades ni a modificaciones de los resultados: “Eso quiere decir que no ha habido ningún tipo de alteración y, por el contrario, están engañando a toda la ciudadanía”.

Llamado a evitar la desinformación

Penagos también pidió a las instituciones, campañas políticas y ciudadanos actuar con responsabilidad frente a la información electoral que circula en internet.

“Muy respetuosamente, quiero solicitar que desde las cuentas oficiales no se difunda información falsa ni que engañe a la ciudadanía”, expresó.

Finalmente, reiteró que la Registraduría continúa garantizando la transparencia del proceso electoral y pidió a los ciudadanos consultar únicamente fuentes oficiales para verificar cualquier información relacionada con los resultados electorales.