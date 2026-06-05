Elecciones en el exterior, ¿cuándo inician? Día y hora para votar en segunda vuelta 2026

Este domingo 31 de mayo, los colombianos se dirigieron a las urnas de todo el territorio nacional para votar por el próximo presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030.

Entre los 11 candidatos por la presidencia, la mayoría de colombianos eligieron a Abelardo de La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obteniendo 10.359.842 votos (43,74%), e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, llevándose 9.687.484 sufragios (40,90%).

Movilizando 23.978.304 colombianos en todo el territorio nacional, mientras que en el exterior, 569.000 de connacionales ejercieron su derecho al voto.

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En este momento, el país está a puertas de llevar a cabo la segunda vuelta presidencial que determinará cuál de estos candidatos llegará a la Casa de Nariño, dicha jornada que tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio.

Pero es importante señalar que dicha fecha es en la que los comicios se desarrollan dentro del país, ya que en el exterior empezarán en otro período de tiempo, el mismo que aquí le explicaremos gracias a información compartida por la Cancillería de Colombia.

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¿Cuándo inician votaciones en el exterior para segunda vuelta presidencial en Colombia?

De acuerdo a la información oficial compartida por la Cancillería de Colombia, todos los colombianos que estén en el exterior podrán participar en la segunda vuelta de los siguientes comicios presidenciales desde el lunes 15 de junio hasta el domingo 21 de junio en el puesto de votación asignado.

Los ciudadanos podrán llevar a cabo su derecho sin importar el consulado, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde (hora local).

Habilitándose las urnas desde una semana antes, esto con el fin de garantizar a todos los colombianos fuera del país el derecho al voto, dándoles una mayor flexibilidad horaria, a su vez que se facilitan las labores logísticas para la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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¿Cómo consultar puesto de votación en el exterior para votar en la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Para aquellas personas que aún desconocen el lugar donde podrán ejercer su derecho al voto en el exterior durante la segunda vuelta presidencial, deberán seguir los siguientes pasos:

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Ingresas a la página web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co

de la Registraduría: www.registraduria.gov.co Deberá ingresar su cédula de ciudadanía.

Una vez realizado este paso, ingresar el número de documento y responder el ‘Captcha’ que la registraduría establece.

y responder el ‘Captcha’ que la registraduría establece. Posteriormente, aparecerá el puesto de votación designado, así como la mesa y la zona establecida por la entidad pública. Adicionalmente, podrá observar: Puesto, mesa, zona, el consulado y dirección.

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