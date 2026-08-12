¿Por qué Gustavo Petro necesita permiso del Senado para salir de Colombia? Esta es la razón

Este martes 11 de agosto, el expresidente Gustavo Petro solicitó autorización al Senado de la República para salir de Colombia durante el próximo año.

Esta solicitud, que se produce pocos días después de que Petro terminara su periodo presidencial, ha generado preguntas sobre por qué una persona que ya no ocupa la Presidencia necesita autorización del Congreso para viajar al exterior.

En contexto: Expresidente Gustavo Petro solicitó al Senado autorización para salir del país durante un año

Cabe recordar que Petro terminó su mandato el pasado 7 de agosto, cuando asumió el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. Desde ese momento, Petro dejó de tener las obligaciones y facultades que le corresponden del jefe de Estado.

Sin embargo, a partir de su salida de la Casa de Nariño, a Petro comenzó a aplicarle una regla especial que se contempla en el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia.

¿Por qué Gustavo Petro necesita permiso del Senado para salir de Colombia?

La respuesta sobre por qué Gustavo Petro necesita permiso del Senado para salir de Colombia está en la Constitución: se trata de una norma que establece una restricción temporal para quienes han sido jefes de Estado.

Se trata del artículo 196, el cual establece las reglas para la salida del país del presidente de la República y que, además, contiene una instrucción adicional para el periodo posterior al final del mandato.

La norma señala lo siguiente:

“El presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.

Esto quiere decir que no se trata de una medida creada exclusivamente para el expresidente Gustavo Petro, sino que esta existe desde la Constitución de 1991 y debe aplicarse a todas las personas que hayan ocupado la Presidencia. Así, como el periodo de Petro terminó el 7 de agosto de 2026, va a necesitar autorización del Senado si quiere salir legalmente del territorio colombiano durante el siguiente año.

El fin de la restricción sería al cumplirse ese año desde el momento en que dejó de ejercer sus funciones, es decir, hasta el 7 de agosto de 2027.

¿Por qué existe esta restricción para los expresidentes de Colombia?

La Constitución cuenta con una serie de controles especiales alrededor de la figura presidencial, incluso después de que hayan terminado su mandato.

Esto se debe a la naturaleza de la Presidencia, pues es un cargo que contiene importantes responsabilidades en materia de seguridad nacional, relaciones internacionales, información de Estado y decisiones de gobierno.

Esta es la razón por la que la legislación colombiana cuenta con ese mecanismo de control durante el periodo inmediatamente posterior a la salida del poder.

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