“El mayor acto de responsabilidad es reconocer resultados”:Registrador nacional a sectores políticos

Desde Bucaramanga, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a los sectores políticos del país para reconocer los resultados de las próximas elecciones presidenciales y evitar tensiones alrededor de la jornada electoral.

Penagos pidió a candidatos, partidos políticos y altos funcionarios del Estado enviar mensajes de unidad y respetar la decisión que tomen los ciudadanos en las urnas.

“El llamado es a todos los actores políticos, a las candidatas y los candidatos, a quienes representan los altos cargos del Estado, a que envíen un mensaje de unidad al país”, afirmó el registrador nacional.

Además, aseguró que reconocer los resultados electorales será una muestra de responsabilidad con el país en medio del ambiente político que rodea la recta final de la campaña presidencial.

“Su mayor acto de responsabilidad con esta nación es reconocer los resultados finales porque serán resultados que van a acreditar lo que las mayorías en Colombia decidan”, señaló.

Penagos también reiteró que será la ciudadanía la que definirá quién gobernará el país y aseguró que la Registraduría trabaja para garantizar unas elecciones transparentes y con resultados ágiles.

“Será la ciudadanía colombiana la que decida quién será su gobernante, quién será su presidente de la República y esa es nuestra tarea, ser un órgano neutro que garantice que esas mayorías de Colombia decidan con libertad”, concluyó.

Por ultimó, Penagos aseguró además que la Registraduría ya tiene lista la logística electoral y que la entidad trabaja para garantizar una jornada de votación transparente y con resultados ágiles en todo el país.