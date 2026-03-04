“Son los jurados de votación quienes tienen el papel más importante”: Hernán Penagos, registrador

Previo a las elecciones que se realizarán en Colombia, el registrador nacional, Hernán Penagos, hace pedagogía y explica diversos temas que tienen que ver con la jornada electoral.

En el marco de esta jornada, el registrador pasó por Sin Anestesia, sección de La Luciérnaga de Caracol Radio, donde habló de diversos temas, entre ellos, enfocado a las próximas elecciones.

El registrador nacional, Hernán Penagos aseguró que, este es el momento donde se están dando todas las garantías de integridad electoral, hablando con la ciudadanía, mostrando cómo se cuentan los votos en Colombia, trayendo acciones que mejoran el proceso, auditorias internacionales, exposición de código fuente, entre otras.

Además, se está trabajando en biometría facial. Las actas electorales se van a publicar todas, como no se habían publicado antes.

“Nuestros jurados están capacitados, a veces perdemos de vista que son los jurados los que hacen la labor más importante, ciudadanos y ciudadanas del común son quienes llenan las actas a mano y no son los trabajadores de la Registraduría. Es el mismo pueblo colombiano quien tiene la responsabilidad de diligenciar estos formularios”.

Noticia en desarrollo

Vea la entrevista completa aquí: