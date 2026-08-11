Presidente Abelardo de la Espriella junto con el gobernador del Quindío y primera dama

Armenia

Desde Armenia, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la declaratoria de emergencia nacional por el terremoto de magnitud 7.4 que dejó afectaciones en varias zonas del país.

En el marco del puesto de mando unificado realizado en el centro de convenciones de Armenia con las autoridades municipales y departamentales, el presidente ratificó la declaratoria de emergencia nacional para atender de manera contundente la tragedia registrada en el Eje Cafetero.

“Como saben se ha decretado la declaratoria de emergencia nacional que permitirá en el marco de la ley hacer y realizar ciertas actuaciones para contener esta tragedia”, indicó.

Agregó: “El gobierno está comprometido con el Quindío y esta es una tierra que quiero mucho y que siempre hay que defender porque los quindianos son gente trabajadora y patriota”.

Además, el presidente se refirió a la situación en el departamento donde dijo que son más de seis mil viviendas afectadas por lo que otorgará subsidios de arrendamiento con el fin de alivianar a las personas que han resultado vulnerables en la contingencia.

“El gran problema en el departamento es la pérdida de vivienda, estamos hablando más de 6 mil afectaciones por lo que frente a eso el gobierno va a disponer para quienes perdieron totalmente su vivienda de unos subsidios de arrendamiento con el fin de que las personas se puedan trasladar”, mencionó.

Añadió: " con respecto a las personas que sufrieron averías en sus viviendas tan pronto se haga la caracterización vamos a emprezar a intervenir esas viviendas".