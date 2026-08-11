Terremoto: Gobierno radicará hoy acto administrativo para que ayudas internacionales lleguen al país

Mucho se ha hablado sobre la voluntad de los presidentes de varios países del mundo, de colaborar con donaciones y equipos técnicos y de rescate para afrontar las afectaciones y atender los damnificados que dejó el temblor que sacudió al país.

Sin embargo, el Gobierno Nacional necesita de una gestión administrativa, que espicifique todas las necesidades que existen en las regiones afectadas.

Se trata de una resolución que según conoció Caracol Radio, quedará lista esta noche, y que permitirá que todas las ayudas internacionales puedan llegar al país.

¿En qué consiste esta resolución?

Este documento, es un requerimiento utilizado para que pais pueda solicitar cooperación internacional en el momento de una emergencia, como la que sucedió en Colombia.

Este documento, es radicado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos e Desastres que se encarga de hablar alcalde con alcalde y gobernador con gobernador, para reunir las necesidades de cada zona.

Sin embargo, al ser un tema tan especificado, pues cada solicitud debe tener adjunta su debida justificación, suele demorarse unos días.

Pero la orden del Gobierno, es que esta noche debe quedar lista y debe ser radicada ante el organismo internacional, para que quede formalizada las necesidades que en este momento tienen las regiones afectadas por el Terremoto: Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Eje Cafetero.